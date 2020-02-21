إفتتاح ملعب الأطباق الهوائية بالخرطوم

إمتدح المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية دور السودان الرائد والكبير في تأسيس الإتحاد العربي ..

جاء ذلك خلال إفتتاح الاتحاد السوداني للرماية عصر الجمعة الملعب الخاص للأطباق الهوائية بشارع النيل وذلك بتشريف قادة اللجنه الأولمبية عبد الرحمن السلاوي نائب رئيس اللجنة والمهندس حسام الدين هاشم سكرتير اللجنه الأولمبية والأستاذ أيمن سيد سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بجانب قادة الاتحاد السوداني للرماية ..

وأعرب العتيبي عن سعادته الكبيرة بزيارة السودان للمرة الثانية و التواجد في محفل رياضي يخص منشط الرماية .

وأعلن عن وقفة الاتحاد العربي مع الاتحاد السوداني في سبيل تطوير المنشط والارتقاء به حتي يرتقي لمصاف الرياضات الأكثر شعبية في الخارطة العربية والدولية كاشفا عن خطط وبرامج يتطلع اليه الاتحاد العربي من أجل النهوض بالرماية في المنطقة ..

من جانبه رحب الأستاذ أيمن سيد سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بزيارة الوفد الكويتي الي السودان مشيدا بالترابط والتلاقي السوداني والكويتي في الجانب الرياضي مشيرا الي ان الوزارة ستفتح أبوابها امام تقدم وتطور منشط الرماية ومشيدا باسهامات وجهود الاتحاد السوداني للرماية ..

الى ذلك اعتبر دكتور سيف الدين ميرغني رئيس الاتحاد السوداني للرماية ان الملعب الخاص بالأطباق الطائرة يمثل إضافة حقيقية للبنية التحتية للرماية مراعيا للمواصفات الدولية ، وثمن الإسهامات المقدرة والمواقف الراسخة للاتحاد العربي في دعمه المتواصل للسودان ..

وفي الختام قام الاتحاد السوداني للرماية بتكريم عدد من الجهات والشخصيات التي أسهمت في قيام هذا الصرح الرياضي الكبير الذي سيسهم في إحداث نقله وطفرة داخل المنشط.

الخرطوم ٢١-٢-٢٠٢٠ (سونا)

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