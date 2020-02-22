فيديو.. فضيحة مكتب رئيس الوزراء.. تسريب حمدوك يقول: انتو قاعدين تشطبو الفات داك ولا بتعملو في شنو

أثار فيديو منشور على وسائل التواصل الإجتماعي عليه شعار وكالة السودان للأنباء موجة من الإنتقادات والدهشة حيث يظهر في بداية الفيديو بحسب مشاهدة محرر كوش نيوز ،رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وهو يقول (نبدأ.. انتو قاعدين تشطبو الفات داك ولا بتعملو في شنو.. ههههه كويس )! .

https://web.facebook.com/tahertoum/videos/200046708037391/

ويبدو أن المونتاج كان غير دقيق وتم نشره بدردشة قبل التسجيل”خلف الكواليس”، فيما يشير حديث رئيس الوزراء أن هنالك بيان سابق تم شطبه وتم تسجيل أخر وهو الذي شاهده الناس وإعتبر النشطاء والمراقبين أن هذه فضيحة لمكتب حمدوك الإعلامي.

وعبر خطاب مسجل نشرته وكالة السودان للأنباء فجر السبت على موقع يوتيوب وجه رئيس الوزراء خطاباً للأمة السودانية قال فيه (التحية والتجلة، والتحية لشهدائنا الذين مهروا الثورة بدمائهم واختطوا لنا طريق النضال وصولاً للنصر. والتحية والتجلة لجماهير الشعب الثائرة وقواه السياسية الوطنية التي رسمت طريق المستقبل.

والتحية والتجلة لأجهزة إنفاذ القانون التي تسهر على حماية المواطنين وأمنهم.

لقد حمَّلتنا الجماهير مسؤولية كبيرة، هي آمال وأحلام أمة عانت من ويلات القهر والظلم طويلاً، وتطمح إلى أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن عنوانها الحرية والسلام والعدالة.).

وأضاف حمدوك (لقد تابعتم ما حدث خلال اليومين الماضيين من أحداث مؤسفة صاحبت المسيرات والمواكب الشعبية، والتي شهدت استخدام العنف المفرط ضد المدنيين، وهو أمر مرفوض قطعياً في عهد حكومة جاء بها الحراك الجماهيري. نحن في الحكومة الانتقالية ندرك أن الحراك الذي صنع هذه الثورة وقادها للنصر كان قلبه ووقوده الشباب، هم من كانوا مشاعلها وهم حراسها وحماتها.

وعليه فقد قررت الآتي:

تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و21 فبراير 2020م، برئاسة النائب العام على أن تتقدم اللجنة بتقريرها النهائي في فترة أقصاها سبعة أيام.).

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



