“حميدتي” يحذر من إطلاق الأكاذيب والشائعات التي لا تخدم مصلحة البلاد

حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “محمد حمدان دقلو” من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد.
ودعا الي تحري الصدق والأمانة، نافياً ما تردد بأن قوات سودانية كانت في طريقها الي دولة الإمارات العربية وتم إرجاعها بأوامر منه .
صحيفة السوداني
1 تعليق
جنرال حميدتي علي قولك الجو كله أكاذيب واشاعات قتل سكان دارفور والجراءم التي حدثت اكاذيب وقتل المتظاهريا الشباب في القيادة اشاعات وتهم كاذبة للدعم السريع بقتلهم وارهاب الناس بالسلاح واغتصاب البنات كله اشاعات وتحويل ذهب السودان للامارات كذب والسمسم المصدر لاسراءيل كذب فعلا سموكم حميدتي كله كذب