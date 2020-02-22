“حميدتي” يحذر من إطلاق الأكاذيب والشائعات التي لا تخدم مصلحة البلاد

حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “محمد حمدان دقلو” من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد.

ودعا الي تحري الصدق والأمانة، نافياً ما تردد بأن قوات سودانية كانت في طريقها الي دولة الإمارات العربية وتم إرجاعها بأوامر منه .

صحيفة السوداني

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