رونالدو وبوفون على موعد مع التاريخ

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، لمعانقة التاريخ.

ومن المنتظر أن يخوض الدون مباراته رقم 1000 خلال مسيرته الكروية، عندما يواجه سبال، اليوم السبت، في الدوري الإيطالي.

وخاض كريستيانو رونالدو إجمالي 835 مباراة مع الأندية التي لعب لها في مسيرته، بالإضافة إلى 164 مباراة أخرى مع المنتخب البرتغالي.

رونالدو لعب أكثر مبارياته مع نادي ريال مدريد الإسباني برصيد 438 مباراة، ومن ثم 292 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، و72 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي، وو31 مباراة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويدخل رونالدو مباراته الـ1000 في مسيرته الكروية ورصيده من الأهداف يبلغ 724 هدفا مع الأندية والمنتخب.

على ذات الصعيد، قد يحقق جيانلويجي بوفون أسطورة الكرة الإيطالية وحارس مرمى يوفنتوس إنجازا تاريخيا في حال مشاركته أمام سبال.

وخاض بوفون 647 مباراة في الدوري الإيطالي كأكثر لاعب مشاركة في المسابقة بالتساوي مع باولو مالديني أسطورة ميلان.

وبالظهور أمام سبال سينفرد بوفون بالرقم القياسي متفوقا على مالديني.

سبوتنيك

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