المريخ يوالي الإعداد الجاد لموقعة ”السوكرتا” في الممتاز

خاض فريق الكرة بنادي المريخ صباح أمس”الجمعة” حصة تدريبية بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم”2″، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي أمين المسلمي.

وشمل المران بحسب صحيفة السودانى على تمارين جري حول الملعب، ورفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب تمارين التكتيك.

وشارك في التدريب كلّ اللاعبين بما فيهم العناصر التي تواجدت مع المنتخب الوطني في الفترة السابقة.

ويتأهب المريخ لمواجهة حي العرب بورتسودان الأربعاء القادم، ضمن الجولة الـ”21″ من منافسة الدوري الممتاز.

ويهتم التونسي أمين المسلمي برفع الجرعات التكتيكية للفريق بشكل كبير استعدادًا للمرحلة القادمة، وكان قد ركّز على اللعب من لمسة واحدة والضغط على حامل الكرة، وأوقف المران أكثر من مرة.

وسيخوض”الأحمر” مرانًا جديدًا اليوم”السبت” يواصل فيه التحضيرات الجادة للقاء الأربعاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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