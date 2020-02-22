انطلاق فعاليات معرض دواجن السودان االثلاثاء المقبل

تنطلق فعاليات معرض دواجن السودان الثلاثاء المقبل بارض المعارض ببري والذي تتنظمه شركة اكسبو تيم بمشاركة دولة إثيوبيا.

وكشف اسامة مصطفى المدير العام لاكسبو تيم في مؤتمر صحفي اليوم بمعرض الخرطوم الدولي عن اقامة منتدى الدواجن ضمن فعاليات المعرض والذي تقدم فيه عدد من الأوراق العلمية، ويهدف الي تطوير التعاون في القطاع من أجل انشاء جمعيات تعاونية عملاقة.

ويناقش المنتدي قضايا ريادة الأعمال لدي جيل الشباب، مشيرا الي ان المعرض يعمل علي تفعيل التبادل التجاري وأحداث التكامل الاقتصادي بين السودان والدول الشقيقة، اضافة الي انعقاد ملتقى الدواجن الاثيوبي السوداني علي هامش المعرض بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين والذي يهدف نقل التجربة السودانية المتطورة الي قطاع صناعة الدواجن في اثيوبيا.

الخرطوم 22-2-2020م (سونا)

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