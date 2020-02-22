شركة الجنيد: لاعلاقة لنا بقوات الدعم السريع

قطعت شركة الجنيد للأنشطة المتعددة بعدم وجود أي علاقة بينها وبين “قوات الدعم السريع” سوى أن مؤسسها عبدالرحيم دقلو هو شقيق قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وقال ممثل شركة الجنيد عبدالرحمن علي، إن شركة الجنيد للأنشطة المتعددة تأسسست في العام 2006 بينما تكونت قوات الدعم السريع في 2013.

وكشف إن حكومة البشير السابقة طلبت من الشركة تصدير الذهب بالتعاون مع شركة سبيكة التي تتبع لجهاز المخابرات.

وأعلن عن تصدير 3.533 طن منذ العام 2016 وحتى ابريل 2019 مؤكداً أن كل عائدات الصادرات دخلت إلى بنك السودان.

وقال “كان لدينا نصيب من عائدات الصادر قمنا عبرها بإستيراد جازولين”.

الخرطوم: باج نيوز

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