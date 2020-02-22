الرئيس البرهان يجتمع مع وفد قادة الجبهة الثورية بجوبا

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، التزامه بالعمل على دفع عملية التفاوض التي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان ،وصولا لاتفاق سلام شامل وكامل في الموعد المحدد من قبل الأطراف المتفاوضة.

وأوضح د. الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، في تصريح صحفي، عقب لقاء الفريق أول ركن البرهان مع وفد قادة الجبهة بجوبا مساء السبت، في إطار زيارته لدولة جنوب السودان، ان الوفد قدم تنويرا شاملا للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن سير عملية السلام في جميع مساراتها، وأضاف أن سيادته اطمأن علي التطورات والتقدم الذي تم احرازه في مسارات التفاوض .

وابان د.إدريس أن اللقاء كان وديا ،اكدت خلاله كافة الاطراف المتفاوضة رغبتها الصادقة وإرادتها الأكيدة للوصول إلي السلام الشامل وزاد ” لقد أكدنا للسبد الرئيس أننا سنسعي للوصول لاتفاق سلام شامل وكامل خلال المدة المحددة بثلاثة اسابيع باعتبار ان السلام مهم للغاية لاستقرار الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي في البلاد” .

جوبا: ٢٢-٢-٢٠٢٠م (موفد سونا)

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