راموس عقب خسارة ريال مدريد: الحكام في الماضي كانوا محترمين

علق قائد ريال مدريد الإسباني، سرجيو راموس، على خسارة فريقه أمام ليفانتي بهدف دون رد، بتصريحات مثيرة للجدل صب فيه جام غضبه على الحكام.

وقال راموس عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أحب دوما التعليق على التحكيم، لأن لدي قناعة أن الحكام يمكن أن يخطئون ويمكن أن يكونوا مصيبين”.

وتابع “لكن أحيان بعض الحكام، يجعلونك تشكك في قراراتهم، وتفكر فيها بصورة مختلفة”.

واستطرد قائد الريال في تصريحاته بقوله “المعايير يبدو أنها تختلف بمرور الأيام، آخر لمسة يد لي بشكل عفوي كانت في كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا، وتم احتساب ركلة جزاء ضد، واليوم ارتطمت الكرة مرتين بيد الخصم ولم نحصل على أي ركلة جزاء”.

وتطرق راموس في تصريحاته إلى حكم المباراة أليخاندرو جوسيه هرنانديز.

وقال: “في الماضي، كان هناك حكام محترمين، يمكنك الحديث معهم، لكن الآن لا يمكنك ذلك على الإطلاق”.

وأردف راموس: “ذهبت إلى الحكم وسألته عما إذا كان لديه مشكلة شخصية معي، وقلت له إن كان الأمر كذلك فليخبرني، حتى نتمكن من إيجاد حل لتلك المشكلة”.

يذكر أن راموس تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، فيما رفض الحكم أحتساب أي ركلات جزاء للنادي الملكي، كان أبرزها في الدقيقة 47 بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي ليفانتي.

وكان ريال مدريد قد خسر مواجهته أمام ليفانتي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وبتلك الخسارة ترجع الريال إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة.

سبوتنيك

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