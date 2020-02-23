البرهان يشهد أداء القسم للنائب الخامس لسلفاكير

أدى القسم أمام رئيس جمهورية جنوب السودان بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم، السيد حسين عبد الباقي عضو مجموعة (سوا) نائبا خامسا للرئيس بعد توافق قادة دولة جنوب السودان عليه. وذلك بحضور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي أسهم بدور فاعل في دفع جهود التوافق خلال اليومين الماضيين. كما شهد مراسم أداء القسم الأستاذ محمد حسن التعايشي؛ عضو مجلس السيادة الانتقالي ، والدكتور لام اكول رئيس مجموعة (سوا) وأعضاء المجموعة .

وتقدم رئيس مجلس السيادة ، في كلمته عقب مراسم أداء اليمين الدستورية، بشكره وتقديره لقيادة وأعضاء مجموعة (سوا) لثقتهم واستجابتهم السريعة لصوت العقل، وأضاف الفريق أول ركن البرهان “نحن نشعر دائما بأننا شعب واحد وهناك روابط تقربنا من بعض”.

كما أعرب عن أمله في أن يكون شعب جنوب السودان مثالا في تخطي العقبات والمشاكل لكي تحذو حذوه الدول الأخرى ، منوها إلى أن أمام أبناء جنوب السودان فرصة تاريخية كبيرة في أن يتوحدوا ويصبحوا أنموذجا في تجاوز مآسي ومرارات الحروب والتوجه نحو التنمية والبناء ورفاهية الشعوب.

وكرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي شكره وتقديره لقادة جنوب السودان وعلى رأسهم الرئيس سلفاكير ميارديت، وقال “إنهم كانوا على قدر المسؤولية والتحدي وتناسوا مرارات الماضي”. مؤكدا ضرورة التسامي فوق الجراحات من أجل بناء الأوطان، وأضاف؛ لقد عانت شعوبنا من مآسي وويلات الحروب وآن الأوان أن تنعم بالسلام والاستقرار.

وأعرب عن أمله في أن تستكمل دولة الجنوب خطوات مسيرة السلام بتشكيل الحكومة الانتقالية وينعم الشعب بالأمن والسلام والاستقرار.

من جانبه؛ دعا الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان – في كلمته عقب مراسم أداء اليمين الدستورية للنائب الخامس لرئيس الجمهورية حسين عبدالباقي عن مجموعة سوا – دعا إلى جمع الصف ووحدة الكلمة والمصالحة والتسامح والتضامن والعمل سويا من أجل إنجاح مسيرة السلام وبناء الوطن.

سونا

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