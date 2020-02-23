سفارة السودان ببريطانيا تطمئن على صحة المواطن السوداني مؤذن المسجد الكبير بلندن الذي تعرض لحادث طعن

اطمأن السفير محمد عبد الله إدريس سفير السودان بلندن على صحة المواطن السوداني (يحمل جنسية بريطانية) رأفت عبد الحميد مقلد؛ مؤذن المسجد الكبير بلندن والذي تعرض لحادث طعن يوم الخميس الماضي 20/2/2020 أثناء أداء صلاة العصر داخل المسجد.

جاء ذلك في إطار جهود البعثة التي تهدف للإحاطة بأحوال الجالية السودانية فى المملكة المتحدة ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم وقضاياهم ، حيث قام السفير محمد عبد الله إدريس؛ يرافقه كلٌ من نائب رئيس البعثة الوزير المفوض محمد حسين إدريس والقنصل المستشار خالد محمد علي ، بزيارة إلى المركز الإسلامي فى لندن مساء السبت ، وقد اطمأن الوفد على استقرار حالته الصحية والمعنوية .

وخلال كلمته عقب صلاة المغرب بالمسجد ، شكر السفير إدارة المركز والمصلين و السلطات البريطانية المعنية على الاهتمام والدعم الذي قدموه لمقلد، حيث نالت القضية اهتمام السلطات وشغلت كل الأوساط المجتمعية ، الإسلامية منها بخاصة ، والأوساط الإعلامية والبرلمانية ، مما ساهم فى تخفيف وطأة الحادثة على مقلد.

وطمأنت السفارة الجميع بأن الحالة الصحية لمقلد مستقرة وتتوفر له الرعاية المطلوبة.

الخرطوم في 23-2-2020م (سونا)

شارك الموضوع :



