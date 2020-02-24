كباشي: محاولات لاختراق المؤسسات الأمنية

قال عضو المجلس السيادي الفريق أول شمس الدين كباشي، إن هناك محاولات كبيرة لاختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية في السودان من عدة جهات وهو ما يُشكل خطراً على الدولة.
واعتبر كباشي في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة، أن المظاهرة التي انطلقت في الخرطوم الخميس الماضي،غريبة ولم تكن سلمية واشترك فيها عدد من المندسين، لافتاً إلى وجود إصابات في صفوف الشرطة كما المتظاهرين.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 تعليق
واصل نضالك انت ورفاقك يا كباشي مع قحت لسحق ما بقي من روح في الجيش واستبداله بفصائل المتمردين والدعم السريع
وداعا للجيش السوداني الذي ظل يحمي وحدة وسلامة السودان منذ الاستقلال وقبله
وداعا للحرية التي رفعها الثوار ثم كمموا الأفواه في غضون عام … وداعا النيلين التي لا تنشر الا ما يرضاه سلفاكير زعيم السودان الجديد وخدامه الحلو وعقار وعرمان…