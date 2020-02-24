تاور يتسلم مذكرة من لجنة تطوير الكنابي بالجزيرة

تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور مذكرة من لجنة تطوير الكنابي بولاية الجزيرة تتضمن قضاياها بمحليات الولاية الثماني.

ووعد تاور خلال لقائه وفد اللجنة، بالقصر الجمهوري اليوم، بدراسة المذكرة وعرضها على مجلس السيادة لمناقشتها.

وأوضح الطاهر هاشم قومي، الأمين العام للجنة، في تصريح صحفي، أن اللجنة تهدف إلى توفيق أوضاع السكن بالكنابي وتوفير الخدمات وتنشيط الجهاز السكني الاضطراري الذي تأسس عام ٢٠٠٢م وتم إيقافه في العام ٢٠٠٥ من قبل النظام المباد، بالإضافة إلى تمتين وحماية النسيج الاجتماعي بين سكان ولاية الجزيرة.

وأوضح الأمين العام للجنة، أن قضايا الكنابي من القضايا الداخلية التي تسعى اللجنة لمعالجتها عبر التنسيق مع الأجهزة الرسمية في ولاية الجزيرة.

سونا

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