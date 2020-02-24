وزير الري:مقترح من الخزانة الأمريكيةوالبنك الدولي لسد النهضة

كشف وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسرعباس عن مقترح من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي حول بناء سد النهضة الإثيوبي يتم عرضه فى اجتماع سيعقد يومي 28/29 -2-2020م بالولايات المتحدة .

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي بوزارة الثقافة والإعلام حول المياه العابرة ،مساهمة السودان في كل مراحل التفاوض لسد النهضة الاثيوبي، موضحا رؤية حكومة السودان فيما يخص سد النهضة والمحافظة على حقوقه المائية والوصول إلى اتفاق يعزز المصلحة الوطنية دون إحداث أي أضرار وفق قواعد القانون الدولي .

وأكد الوزير أن مفاوضات الملء الأول والتشغيل السنوي للسد قطعا شوطا كبيرا من بنود التفاوض مع مراعاة مصالح الدول الثلاث وفق القانون الدولي، لافتا إلى أن المفاوضات لا تعنى بتوزيع حصص المياه بين الدول ، مجددا تأكيد السودان للتعاون المشترك بين السودان وإثيوبيا ومصر فهو ميزة تفضيلية لإثيوبيا لإنتاج الكهرباء، وميزة للسودان للإنتاج الزراعي، وميزة لمصر في مجال الصناعة.

سونا

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