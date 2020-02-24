محمد الفكي: من خلال تنوير مجلس الأمن والدفاع تبين أن أحداث الخميس كانت كبيرة جدا

عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا بالقصر الجمهوري الإثنين برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس الأستاذ محمد سليمان الفكي ، في تصريح صحفي ،أن الاجتماع استمع الي تنوير من قيادات الشرطة حول أحداث الخميس الماضي ومانتج عنها من إصابات كبيرة وسط المواطنين وأفراد الشرطة ،مشيرا إلي تكوين لجان للتحقيق حول الاحداث ستصدر تقاريرها خلال أسبوع لمعرفة المتسببين فيها.

وأبان عضو مجلس السيادة انه من خلال التنوير تبين أن الاحداث كانت كبيرة جدا ،وكان يمكن أن تؤدي الي ما لا يحمد عقباه وقال انها مثلت تحدٍ كبير تم اجتيازه بنجاح.

وأعلن الفكي أن المجلس قرر تكوين لجنة فنية وآليات تنعقد قبل فترة محددة لتقييم الاحداث التي يمكن أن تقود الي تداعيات مماثلة لاحداث الخميس لتجنبها.

وأشار سيادته الي أن الاجتماع استمع الي تقرير مفصل حول ضبط خلية في منطقة شرق النيل والاسلحة التي تم ضبطها ، لافتا إلي أن ذلك يشير الي المتابعة اللصيقة للأجهزة الأمنية والتعاون الكبير من قبل المواطنين بما يؤكد أن الأمن مسؤلية الجميع.

واهاب سيادته بالمواطنين واللجان ذات الصلة بمراقبة اي تحركات مريبة داخل الأحياء لتعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت الفترة الانتقالية.

واضاف الفكي ان مجلس الأمن والدفاع وجه وزارة الداخلية بمراجعة كافة الجوازات التي منحت للاجانب خلال الفترة الماضية والتحقيق حول التجاوزات التي صاحبتها على مستوي الجوازات الدبلوماسیة والعادية ورفع تقرير حول هذا الشأن.

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