جمهورية الصين تقدم دعما ماليا لحكومة السودان.. تعرف على المبلغ!!

تم يوم الإثنين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على شهادة التسليم والتسلم لمشروع المنحة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية والتي بلغت 2 مليون دولار أمريكي، وقع عن حكومة السودان الأستاذ أزهري ادريس بخيت وكيل التخطيط المكلف، فيما وقع عن حكومة الصين تشانغ مينغ المستشار الاقتصادي التجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية.

وأكد وكيل التخطيط المكلف عمق العلاقات بين البلدين ,أمن على سبل تطويرها لتشمل مجالات التعاون لإنفاذ مشاريع البنية التحتية ومجالات الدعم الفني خاصة مشاريع بناء القدرات . واشار الى أن الصين ظلت تدعم السودان بالرغم من الظروف الحالية التي تمر بها. ووعد أزهري بأنهم على استعداد لمعالجة مشكلة المتأخرات، وأعلن أنه تم تكوين لجنة لمعالجتها والتي من المقرر أن ترفع توصياتها خلال الأسابيع القادمة .

ومن جانبه اقترح تشانغ تسريع تنفيذ المشاريع المقترح قيامها بين البلدين ، وأمن على متانة العلاقات بين البلدين التي امتدت لعقود ، وقال إن الصين تدعم الحكومة الحالية وسيتواصل هذا الدعم و التعاون سعياً لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين ليشمل كافة المشاريع المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة .

الخرطوم 24-2-2020م (سونا)

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