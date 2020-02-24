هجوم وتنمر عنيف على مديرة مكتب وزير التجارة: مركزة مع سفنجات العساكر وخجلانه منها .. وناسية صفوف العيش

شن يوم الإثنين مرتادو مواقع التواصل هجوما عنيفاً على منى قرشي مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة السوداني نتيجة لمنشور كتبته يوم الإثنبن على حسابها بموقع فيسبوك إعتبره العديد أنه غير محترم وتجاوز حدود الأدب بينما تنمر عليها بعض رواد التواصل بعبارات وألفاظ غير لائقة.

وكتبت منى قرشي بحسب ما نقل عنها محرر النيلين (الالمان ديل ناس بهتمو بالتفاصيل

* أكياس الوسخ السوداء المربطة جوه القصر دي شيلوها لموها ان شاء الله تدخلوها المكاتب

* هدوم قواتكم المشروره في الشدر دي لموها ان شاء الله يدبلو بيها زاتو الدنيا برد

* الاعلام المعلقة في التاتشرات والسور دي غيروها يا نزلوها غسلوها واكووها

* ناس المرور والعساكر ديل وزعو ليهم جليسرين يتمسحو ويشكو قمصانهم دي ويلبسو جزم بدل السفنجات

* ناس المراسم وصوهم يفكو وشهم ده حبه ويطلعو النظارات السوداء جوه القاعات).

وكتب الناشط على فيسبوك وليد محمد المبارك بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (البوست بتاع مديرة مكتب مدني يلخص مشكلة الحكومة الحالية تماما ويشرحها.

الحكومة الحالية جلها مكونة من مهاجرين واولاد ذوات عشان كده مركزين على القشور والهوامش وسايبين المشاكل الاساسية .. لانهم لا حاسينها ولا بفهموها ولا عاشوها

دي مركزة مع سفنجات العساكر وخجلانه منها .. وناسية صفوف العيش البتعتبر مسئوليها المباشرة هي وطاقمها

اما وزير المالية فعاوز يرفع الدعم عشان يرضي مدرائه في البنك الدولي والامم المتحدة).

وقال الصحفي محمد حامد جمعة (لم اصدق قصة ملاحظات مديرة مكتب احد الوزراء التي (لكشرت) الناس والعساكر وما يلزم وما لا يلزم بشان الضيف الألماني الزائر ! واولا وهذا امر تكرر غير مرة فالملاحظ ان مدراء المكاتب في هذا العهد يخطبون في الاجتماعات ويتحدثون للاعلام وربما يتحولون في لحظات ما الى وزراء عديل ؛ واما ثانيا فان البعض يظن ان معرفة الناس بالبرتكول والمراسم ستبدا من يوم الخميس ! ولعلم تلك السيدة او البنت العساكر البتقول غبش ديل في المراسم و(السلامات) مكواهم سيف وحذيتهم موس وناس مرتبين ونضاف ! التشوف كريمات لنفسها وللمخلوعين بالرياش والمهام الجديدة !).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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