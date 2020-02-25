كشف تنقلات لعشرات القادة في صفوف الجيش السوداني

أصدرت القوات المسلحة كشف تنقلات واسعة مساء ”الاثنين” ضم (٤٢) ضابطاً من رتبة اللواء ركن.

وشملت تنقلات الضباط من رئيس هيئة الأركان إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومن المعهد العسكري للعلوم الإدارية إلى هيئة التفتيش العسكري.

وبحسب موقع صحيفة السوداني، شملت التنقلات عدة إدارات منها الموارد البشرية و إدارة التنظيم والتسليح و كذلك إدارة التخطيط و العمليات المشتركة فضلاً عن قوات الحرس الجمهوري و قوات الدفاع الشعبي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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