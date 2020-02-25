(2) مليون دولار منحة من الصين

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على شهادة التسليم والتسلم لمشروع المنحة النقدية المقدمة من الصين والتي تبلغ مليوني دولار امريكي.
ووقع عن الحكومة بحسب صحيفة آخر لحظة، وكيل التخطيط المكلف أزهري ادريس بخيت، وعن حكومة الصين المستشار الاقتصادي التجاري لسفارة الصين تشانغ مينغ.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 تعليق
الصين منكوبة وتعانى ما تعانى من وباء كورونا ومع ذلك تمد يدها للسودان وﻻ تبخل إنها ولحق شيم الكرام فالدول والشعوب تماماً كالناس بعضها كريم يقف معك في محنتك ويساعدك وبعضها لئيم ينتهز فرصة ضعفك وعجزك ليحقق مصالحه ويملى عليك شروطه ليمنحك القليل من الدولارات بل ربما غدر بك