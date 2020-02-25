البرهان يلتقي المبعوث الإثيوبي هيلا مريام دسالين

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري ظهر اليوم ، المبعوث الإثيوبي هيلا مريام دسالين رئيس الوزراء الاثيوبي الأسبق، والذي حمل رسالة من رئيس الوزراء الاثيوبي دكتور آبي أحمد تتصل بمحادثات سد النهضة الإثيوبي المزمع عقدها يومي 27-28 من فبراير الحالي بواشنطون.

وأمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء على ما جاء في الرسالة ، مثمنا المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيزها والدفع بها إلى الأمام.

وقال دسالين إن محادثات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية ، وأشار إلى دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض، وأبان أن رئيس الوزراء آبي أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية.

سونا

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