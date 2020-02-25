وزارة الصحة بالخرطوم تنفي وجود حالات وفاة بسبب نقص الدم

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن وجود نظام لتحضير الدم للحالات الطارئة بالمستشفيات الخاصة وأكدت عدم وجود أي حالات وفاة بسبب نقص الدم.

وقال مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة د. إسماعيل صالح في تصريحات صحفية أن المستشفيات الخاصة تمتلك ثلاجات لحفظ الدم لاستخدامه في العمليات الجراحية الباردة والطارئة، لافتا إلى أن التبرع بالدم يتم في معمل استاك ويتم فحصه وبعد ذلك تسليمه المستشفيات الخاصة عبر المناطق الكبرى، الخرطوم وبحري وأمدرمان، أما في الحالات الطارئة توجد ثلاجة لحفظ دم احتياطي لاستخدامه عند الضرورة، وقال إنه لا يوجد ما يستدعي وجود بنوك دم في .المستشفيات الخاصة ولدينا نظام معمول به ويقدم الخدمة المطلوبة.

الخرطوم25-2-2020 (سونا)

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