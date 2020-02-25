عضو السيادي السوداني “صديق تاور” يشيد بحسن إدارة الولاة العسكريين للولايات

أشاد عضو المجلس السيادي البروفسيور صديق تاور بحسن إدارة الولاة العسكريين للولايات خلال المرحلة الحرجة بكفاءة واقتدار وبالجهود التي قادها والي الجزيرة للتصدي للسيول والفيضانات والوبائيات خلال فصل الخريف المنصرم والعبور بالموسم الزراعي رغم مشاكل الري.

وثمن تاور في تصريحات صحفية الثلاثاء بمدني استقرار العام الدراسي بولاية الجزيرة رغم أزمة الدقيق والوقود وحسن متابعة السلع الإستراتيجية المدعومة وقدرة حكومة الولاية وإنسانها على معالجة قضايا الكنابي وفق الأعراف والقوانين ..

وقال إن إنتاجية القمح المبشرة في هذا الموسم عززت أدوار الجزيرة تجاه توفير الغذاء لأهل السودان، مشيدا بكافة شركاء الإنتاج من مزارعين وإدارة مشروع الجزيرة وحكومة الولاية والقوات النظامية الذين عملوا على تأمين المحصول وأبواب الترع وأكد على ضرورة وضع سعر تشجيعي مجز للقمح يسهم في زيادة الرقعة الزراعية الموسم المقبل.

وأعلن عضو المجلس السيادي الالتزام بتوفير احتياجات موسم الحصاد من الجازولين وتذليل كل المعوقات والوصول إلى حلول مرضية لمشكلة قرية المنورة عبر تكوين لجنة من حكومة الولاية وقوى إعلان الحرية والتغيير وطرفي النزاع من القرية، وأكد أن مشاكل الكنابي طبيعية، معلنا حرصهم على استدامة العلاقة بين مكونات المجتمع وعدم السماح بتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي ..

من جانبه، أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف حرص حكومته على استدامة الاستقرار والأمن بالولاية وقال إن زيارة عضو المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير للولاية تهدف للوقوف على قضايا الكنابي وإيجاد الحلول لها.

وأكد أن فرض هيبة الدولة والوصول إلى حلول مرضية دون ظلم أحد تأتي في مقدمة أولويات حكومة الولاية لتقديم الأنموذج للتعايش السلمي ..

فيما أكد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن قيادة الجزيرة مؤهلة لحل كافة القضايا داخل الولاية معلنا رفضه لتدويل قضية الجزيرة التي احتضنت كل السودان عبر مشروعها العملاق مشروع الجزيرة، وجدد حرص قوى إعلان الحرية والتغيير على معالحة قضايا مشروع الجزيرة ليعود قاطرة للاقتصاد الوطني بتوفير حاجة البلاد من القمح وسد الفجوة الغذائية ..

مدني في 25 – 2-2020 (سونا)

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