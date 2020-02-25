بدر للطيران السودانية تدشن الحجز الإلكتروني بشكل جديد وإمكانية استخدام بطاقات فيزا وماستر

أعلنت بدر للطيران عن تدشين الحجز الإلكتروني لرحلاتها المختلفة عبر موقعها الإلكتروني بشكل جديد، وأكدت أنه يمكن للعملاء استخدام بطاقة “فيزا كارد” أو “ماستر كارد” لحجز تذاكرهم إلكترونياً على رحلات طيران بدر وبسهولة كبيرة من أي مكان في العالم .

وقال الأستاذ محمد الصادق نائب؛ مدير المبيعات بالإدارة التجارية لشركة بدر – في تصريح لـ(سونا) – إن الخدمة تجيئ بعد أن أعلنت الشركة عن إحدى مفاجآتها لعملائها الأسبوع الماضي ببدء رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة رسمياً في الخامس من شهر مارس المقبل.

وقدمت الشركة خيارات السفر لعملائها من خلال ثلاث رحلات يومياً عبر أفخم و أحدث طائراتها والتي تُعد من الطراز الجديد للطائرات العالمية .

وتعتبر بدر للطيران أبرز الشركات الخاصة في مجال الطيران واستطاعت خلال فترة وجيزة من تأسيسها اكتساب سمعة جيدة وقاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة وتعمل في مجالات نقل الركاب و البضائع

وتمكنت الشركة خلال مسيرتها من فتح خطوط طيران عالمية عبر طائراتها المميزة و الحديثة وهي حاصلة على شهادة المشغل الجوي (AOC).

وتلتزم الشركة – طبقا لسياستها – بالجودة من خلال نظام (ISO 9001 :2008) و قواعد ولوائح سلامة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي لسلطات الطيران المدني الدولية ، كما تلتزم بالتحسين المستمر وتطوير نظام الجودة وفعاليته ؛ بجانب أعلى مستوى ممكن من الخدمات والراحة للعملاء.

الخرطوم ٢٥-٢-٢٠٢٠م (سونا)

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