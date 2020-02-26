النائب العام ينعى وكيل نيابة المجلد

ينعى النائب العام شهيد العدالة والوطن وكيل النيابة محمدباشا يس – وكيل نيابة المجلد والذى اغتالته ايدي مجرمة غيلة وغدرا بمنزله بمدينة المجلد .

وجاء فى بيان النعى الذى تحصلت (سونا) على نسخة منه

(ان الذين أغتالوا وكيل النيابة انما ارادوا اصابة العدالة فى مقتل ولكن ستظل الغاية والتي لن يجهضها او يوقف زحفها المتربصون وضعاف النفوس هي سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.

نسأل الله له الرحمة والقبول الحسن فى اعلى الجنان ويسجل جميع اعضاء النيابة اسفهم على هذا الحادث المحزن

وستبذل النيابة بالتعاون مع اجهزة الدولة الاخرى كل الجهد للقبض على الذين ارتكبوا هذا الحادث البشع وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. رحم الله شهيدنا والهم الجميع الصبر).

سونا

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