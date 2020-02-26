خوجلي يلتقي لجنة تحقيق احداث القتل بالفاشر

التقي والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اليوم بمكتبه بمقر الامانة العامة للحكومة بالفاشر رئيس واعضاء لجنة التحقيق والتحري في احداث القتل والجرائم التي وقعت خارج القانون منذ الثلاثين من يونيو للعام ١٩٨٩م وحتى الحادى عشر من ابريل للعام ٢٠١٩م برئاسة مولانا احمد محمد احمد نور.

واوضح مقرر اللجنة محمد سالم جاد الله في تصريح (سونا) ان اللجنة تم تشكيلها بقرار من النائب العام وفق القرار الصادر بالرقم ١٧ للعام ٢٠١٩م بموجب القانون الجنائى لسنه ١٩٩١م والتى تشمل التحقيقات فى أحداث العنف الطلابي وحالات التعذيب والاغتصاب داخل السجون والمعتقلات بغرض تحقيق العدالة والانصاف.

وقال ان لقاء لجنته مع الوالي يجئ بغرض تنويره حول طبيعة عمل اللجنة والدور المرتجي منها توطئة لمباشرة مهامها من داخل مقر النيابة العامة بالفاشر .

سزنا

شارك الموضوع :



