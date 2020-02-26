أيقونة التنس… الروسية شارابوفا تعلن اعتزالها

أعلنت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، التي فازت في خمس بطولات كبرى لكرة المضرب، اعتزالها عن عمر يناهز 32 عاما.

وأعلنت الرياضية عن قرارها بالاعتزال لمجلة “فانيتي فير”، حيث كتبت في المقال “التنس – أنا أودعك”.

وأضافت شارابوفا: “عندما أنظر إلى الوراء أفهم أن التنس كان الذروة بالنسبة لي… والآن وبعد مرور 28 عاما والفوز خمس مرات في البطولات الكبرى لكرة المضرب أريد التنافس في نوع آخر من السباقات”.

وأشارت الرياضية، أنها في الوقت نفسه تتطلع لأشياء بسيطة مثل: “الشعور بالسلام مع عائلتي”.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للتنس، لوكالة “سبوتنيك”، “بالطبع، إنه لأمر مؤسف، لأن ماريا كانت مثالاً يحتذي به الجميع، وكانت قدوى للكثير من الفتيات، كما روجت للتنس في روسيا بشكل كبير…”.

تحتل شارابوفا حاليا المرتبة 373 في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، يذكر أن الرياضية الروسية قالت سابقا، إنها لن تتوقف وستواصل اللعب.

سبوتنيك

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