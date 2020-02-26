وفد من البرنامج الانمائي يزور الحكم المحلي بالخرطوم

قام وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP يضم المستر نيكولاس كاريغ و مسز توموكو فيسراليوم بزيارة للمجلس الأعلى للحكم المحلي بولاية الخرطوم

والتقى الوفد خلال الزيارة بالإستاذ الجيلاني عمر حسن تريبو الأمين العام للمجلس و قياداته التنفيذية وذلك بهدف التعرف على مهام وسلطات و اختصاصات أجهزة الحكم المحلي بالولاية و المحليات والتحديات التي تواجهم بغية مساعدتها و تقوية ركائزها خلال هذه المرحلة.

و أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي أن اللقاء تناول شرح مراحل تكوين الهياكل التنفيذية على المستويين الولائي و المحلي و الجهود الجارية لتعديل قانون الحكم المحلي و إعادة ترتيب و تنظيم الاجهزه المحلية و الشعبية كي تواكب أهداف الثورة في إحداث التطور وفق الموجهات الموضوعة من قبل الاجهزة العليا بالدولة.

كما أكد ممثلو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استعدادهم الجاد لتقديم العون و المساعدة لبناء منظومة قوية و متكاملة للحكم المحلي تلبي آمال و تطلعات الدولة في بناء المجتمع المحلي.

سونا

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