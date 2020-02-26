لجنة التمكين بالنيل الابيض تتفقد العمل بالجبلين

تفقد مولانا مصدق الصافي محمد احمد رئيس لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول والاتحادات المتمثله في الاتحاد الوطني للشباب السوداني واتحاد المرأة و الطلاب بولاية النيل الابيض، تفقد اليوم سير العمل بلجنة محلية الجبلين التي تم تشكيلها مؤخرا .

واوضح مولانا مصدق في تصريح لــ (سونا) أن اللجنة تتكون من الاجهزه النظامية والامنية وممثل من بنك السودان المركزي بالولاية وعدد من الجهات ذات الصلة مشيرا في ذلك الى ان اللجنة الولائية ستغطي عمل كل المحليات بالولاية من تنفيذ المهام الاساسية لعمل اللجنة والتي تضمنت استلام وحجز كافة الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات واراضي وعربات وكذلك حجز أرصدة وأموال المؤتمر الوطني والاتحادات المختلفة المنضوية تحت مظلته بالنيل الابيض .

واكد مصدق على ضرورة إستلام كافة المستندات الخاصة بالمؤتمر الوطني المحلول بجانب الإطلاع علي الوثائق التي تعين اللجنة علي أداء مهامها حتى تضطلع اللجنة بالدور المنوط بها وفق التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

سونا

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