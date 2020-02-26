إعادة 10 دبلوماسيين للخدمة في درجة سفير

أعادت وزارة الخارجية 10 من الدبلوماسيين الي الخدمة الي جانب إعادة 13 من الإداريين كانوا قد فصلوا تعسفيا.

و افادت إدارة الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية فى تصريح ل(سونا) انه بناءاً على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً بوزارة الخارجية والتي رفعت توصياتها إلى اللجنة القومية، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة والتي قضت بإعادة 10 من الدبلوماسيين إلى الخدمة في درجة سفير والتي تتفاوت بين الدرجتين الأولى والثانية والتي يشغلها رصفاؤهم حالياً.

كما قامت ذات اللجنة بإعادة 13 من الإداريين المفصولين بالدرجات التي يشغلها رصفاؤهم حالياً في الخدمة..

سونا

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