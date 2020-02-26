التئام اجتماع خبراء الايقاد لاعتماد بروتوكول الارتحال الرعوي غدا

يلتئم صباح غد الخميس بقاعة الصداقة بولاية الخرطوم اجتماع خبراء الايقاد ولجنة السفراء لاعتماد البروتكول الخاص بالارتحال الرعوي في منطقة ايقاد والتي يخاطبها وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورعلم الدين عبدالله .

وسيتم في ختام الاجتماع ظهر غد الخميس اعتماد وتصديق خارطة الطريق لتنفيذ البروتوكول الخاص بالارتحال الرعوي في منطقة ايقاد.

وتستضيف الخرطوم هذه الايام اجتماعات عالية المستوى من الخبراء بشأن البروتكول الخاص بحرية تنقل الاشخاص في منطقة الايقاد.

وتشير (سونا) إلى انطلاق الاجتماعات أمس الأول بقاعة الصداقة والتي تم فيها اعتماد تقرير المراجعة القانونية للقوانين والسياسات المؤثرة على حرية تنقل الاشخاص في منطقة ايقاد.

فيما التأم أمس الثلاثاءاجتماع عالي المستوى بين خبراء ايقاد ولجنة السفراء لاعتماد البروتكول وتم اجراء جلسة عمل للدول للتحضير للاجتماع الوزاري الذي تم اليوم الأربعاء وخاطبه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية للايقاد ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس.

سونا

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