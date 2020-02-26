تاهيل الميادين الرديفة بالدمازين

شرع المجلس الاعلي للشباب والرياضة بولاية النيل الازرق في ردم وتاهيل الميادين الرديفة شمال ووسط وجنوب الدمازين لتمكين الشباب والرياضيين لممارسة الانشطة بكل يسر.

وفي تصريح لوكالة السودان للانباء امتدح الربيع عبدالباقي الشايب ( ودالجبل) رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضية المكلف اهتمام حكومة النيل الازرق بالرياضة مبينا ان مبادرة المجلس لتاهيل الميادين الرديفة وجدت استجابة وتفاعل من اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف وتم بحمد لله اكتمال العمل في تاهيل ميدان السكة حديد. بمنطقة وسط الدمازين وجاري العمل في تاهيل ميدان حي القسم جنوب الدمازين.

جاء ذلك لدي تفقده سير العمل بميدان السكة حديد ترافقه الاستاذة امال بابكر مفوض تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية ويحي احمد ادريس مدير ادارة الرياضة وبحضور اسرة نادي شباب السكة حديد

واضاف ود الجبل ان المجلس. عقد العزم للمضي قدما في تهيئة المناخ الملائم للرياضيين والشباب في المرحلة القادمة للدور الكبير الذي ظلت تلعبه الرياضة في تقوية النسيج الاجتماعي.

سونا

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