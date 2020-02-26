كباشي يبحث دعم الاتحاد الإفريقي للفترة الانتقالية

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مع رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش، عمليات المساندة والدعم الفني والسياسي من الاتحاد الإفريقي للفترة الانتقالية. وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من وفود الاتحاد الإفريقي للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بلعيش في تصريح صحفي، عقب لقائه عضو مجلس السيادة، بالقصر الجمهوري اليوم ،أن اللقاء استعرض سير المرحلة الانتقالية والتطورات الإيجابية التي تشهدها على المستوى السياسي والتقدم المحرز في عملية سير مفاوضات السلام الجارية في جوبا التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.

وقال بلعيش إن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بالزيارات التي يزمع القيام بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي للبلاد، ووفد رفيع المستوى من مجلس السلم والأمن الإفريقي والسيد ثامبو أمبيكي رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى.

سونا

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