الممثل السامي للاتحاد الأوروبي يزور السودان

أعلن السفير روبرت فان دن دول ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في تصريحات صحفية عن وصول الدكتور جوزيف بوريل فونتيليس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للسودان يوم السبت المقبل في زيارة رسمية تستغرق يومين.

و أبان أن الهدف من الزيارة هو حضوره الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية المنعقد بالخرطوم وقال إن وجود الاتحاد الاوروبي في هذا الاجتماع هو علامة على الدعم للدور والجهود التي يقوم بها القادة في منطقة القرن الإفريقي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية. و أضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية و أن رئاسة السودان لهذه الدورة لتحقيق تلك الأهداف.

و أضاف أن الممثل السامي سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع القيادات بما فيهم الفريق عبد الفتاح البرهان ، رئيس المجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء كما سيزور الفاشر أيضًا ، حيث سيلتقي با­لمنظمات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة والنازحين والنساء والقادة الشباب في السودان.

و قال إن بوريل سيقوم كذلك بزيارة لجامعة الخرطوم لإلقاء محاضرة حول الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي في السودان في الفترة الانتقالية والالتقاء مع الشباب والشابات السودانيين الذين قادوا الثورة السودانية السلمية.

سونا

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