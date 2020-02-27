محلية كادقلي تكمل الإجراءات الإدارية لإنهاء العام الدراسي

أكملت ولاية جنوب كردفان استعدادها لإنهاء العام الدراسي 2019 – 2020م وقال الأستاذ/ محمد آدم عبدالرسول مدير تعليم مرحلة الأساس بمحلية كادقلي أن محليته أكملت استعدادها لنهاية العام الدراسي؛ حيث قامت الإدارة بجولة توجيهية على المدارس المحلية بعد امتحانات الفترة الأولى، كما تم إجراء الامتحان التجريبي للصف الثامن للوقوف والاطمئنان على مدى جاهزية التلاميذ ومعرفة نقاط مراكز الضعف لوضع المعالجات وتعزيز مراكز القوة ، مشيراً إلى بدء عملية امتحانات النقل منذ الأسبوع الماضي وتنتهي في بداية الأسبوع المقبل ، مؤكداً اكتمال الترتيبات لامتحانات الصف الثامن في 23/ مارس المقبل،(2020 ). وأشار الى أن الإجراءات تسير بصورة طيبة خاصة في ما يتعلق بتوفير وسائل الحركة والوقود والإجراءات الإدارية والفنية ، وقال إن عدد الطلاب الجالسين لهذا العام من الصف الثامن لامتحانات مرحلة الأساس 2000 تلميذ وتلميذة ، موضحا أن العام الدراسي خلص بشكل أطيب على الرغم من التحديا

سونا

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