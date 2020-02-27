محمد صلاح يعلق على اختياره سفيرا لتعليم اللاجئين

أبدى النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي سعادته باختياره سفيرا لشبكة التواصل المدرسي الفوري؛ لتعليم اللاجئين.

ونشر محمد صلاح عددا من الصور على هامش الاحتفالية التي أُقيمت بمناسية تنصيبه سفيرا، على حسابه في تويتر، اليوم الخميس، وأرفقها بتعليق “شرف كبير لي أن ألعب دورا في مثل هذا المشروع الضخم والطموح الذي يهدف لضمان حصول الأشخاص الأقل حظا على فرصة عادلة في الحياة والتعليم ويستمر مدى الحياة”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق على موقعها الرسمي، اختيار محمد صلاح، ليكون أول سفير لـ”شبكة التواصل المدرسي الفوري” لتعليم اللاجئين، لمساعدة صغار السن من خلال توفير مادة تعليمية ذات جودة.

صلاح سيكون عليه زيارة بعض المدارس التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة؛ لزيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الجيد للأطفال اللاجئين.

سبوتنيك

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