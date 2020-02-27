الدعم القطري لدولة السودان مستمر فى مجال الآثار

أعلن المدير العام لهيئة متاحف قطر السيد أحمد النملة عن استمرار التعاون القطري مع السودان للحفاظ على الآثار السودانية.

وفى تصريح لوكالة السودان للأنباء ، فى إطار فعاليات زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير للمتحف القومي بالسودان ، أعرب السيد احمد عن شكره للبعثة الألمانية التى قامت بتسليم الجانب القطري نسخة من الإرشيف الذى جمعه د. فرديدريش هينكل عن الدعم القطري للبعثات الألمانية فى مجال الآثار، مؤكدا أن ذلك سيسهم كثيرا فى تطوير الأداء فى البعثاث الأثرية الألمانية التى تعمل فى عدة مواقع ، وأشار فى حديثه الى الدعم الكبير الذى قدمته قطر للحفاظ على التراث الإنسانى، وأكد على أن الاتفاقية بين دولة قطر والسودان فى مجال الآثار مازالت سارية وأمن على استمرارية التعاون فى هذا المجال للحفاظ على التراث التاريخي للسودان.

الخرطوم-27-2-2020-(سونا)

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