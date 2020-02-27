وزارة العدل تنعي وزير العدل الأسبق مولانا محمد علي المرضي

ينعي وزير العدل ووكيل الوزارة والمستشارون وجميع منسوبي الوزارة عند الله تعالى المغفور له بإذن الله وزير العدل الأسبق مولانا محمد علي المرضي

فيما يلي تورد سونا نص النعي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة العدل

إحتساب

قال تعالى (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (155)) سورة البقرة

ينعي السيد وزير العدل و السيد وكيل الوزارة والمستشارون وجميع منسوبي الوزارة عند الله تعالى المغفور له بإذن الله

وزير العدل الأسبق

مولانا محمد علي المرضي

الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى فجر اليوم الخميس 27/2/2020

ووزارة العدل إذ تنعيه إنما تنعي فيه عالما جليلا و رمزا من رموز العدالة في البلاد ونموذجا للنزاهة وحسن الخلق وطيب المعشر . لقد عمل الفقيد وزيرا للعدل في الفترة من سبتمبر 2005م الى 13فبراير /2008م وقدم الكثير للعمل القانوني والعدلي في البلاد.

تغمده الله بواسع رحمته وألهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء.

{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ }

الخرطوم-27-2-2020 (سونا)

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