ترقيات وإحالات في شرطة السودان

صدر يوم “الخميس” كشف ترقيات وإحالات في صفوف ضباط الشرطة.

وتمت ترقية وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله إلى رتبة الفريق أول.

فيما تمت ترقية اللواء الرشيد موسي الزين اللواء طارق عطا علي صديق، اللواء اسماعيل السيد بكري، اللواء عز الدين الشيخ علي منصور، اللواء جبريل سليمان لرتبة الفريق.

وتمت إحالة مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد، الفريق عثمان كباشي والفريق عماد خلف الله للتقاعد، وبعض الضباط برتبة اللواء.

وطبقًا لمصادر “باج نيوز” تمت إحالة ضباط من الرتب العليا وترقية ضباط إلى ذات الرتب، وشملت الإحالات بعض الضباط الذين تقلدوا مناصب دستورية في العهد السابق ومنهم الفريق عثمان كباشي معتمد محلية بحري الأسبق.

الخرطوم: باج نيوز

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