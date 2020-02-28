مجلس الصحوة الثوري يكشف عن تدهور صحة موسى هلال ونقله إلى مستشفي القلب

كشف مجلس الصحوة الثوري عن تدهور الحالة الصحية لرئيسه موسي هلال وقائد “السافنا” علي رزق الله، فيما حمّل المجلس المكوّن العسكري في السيادي مسؤولية حياة وسلامة “هلال” و”السافنا”..

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة أحمد محمد أبكر في تعميم صحفي يوم “الخميس” إن موسي هلال تم نقله إلى مركز السودان للقلب لتعرضه لعلة في القلب نقل على إثرها للمستشفي وصفها بـ “بالغة الخطورة”، وأضاف “تدهورت حالته نتيجة الإهمال المقصود والمُتعمد من خلال وضعه داخل زنزانة إنفرادية”.

وأعلن أبكر تدهور صحة الجنرال علي رزق الله (السافنا) المُعاق حركياً بعيار ناري في وقت سابق، قد تم تأجيل محاكمته التي كانت تُعقد “الثلاثاء” من كل إسبوع.

وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة إلى أن المعتقل التابع للاستخبارات العسكرية يوجد به بالإضافة لموسي هلال كل أبنائه الأربعة (حبيب ــ فتحي ــ عبدالباسط ـــ محمد).

وحمل مجلس الصحوة الثوري المكوّن العسكري في المجلس السيادي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة أسري ومعتقلي مجلس الصحوة.

ودعا مجلس الصحوة الجمعيات الحقوقية للإطلاع بدورها الإنساني ،وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل للوقوف علي سلامتهم والعمل علي إطلاق سراحهم فوراً.

الخرطوم: باج نيوز

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