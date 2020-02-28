صور: استياء رواد التواصل من سرقة فكرة منصة (ميركل- حمدوك) وتطبيقها في الخرطوم

أثارت البوديوم (منصة الحديث) التي تظهر في الصورة أعلاه للمؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك

مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الخميس بالخرطوم إعجاب مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الخلفية لم تعجبهم بسبب تكرار الشعارات.



وكشف مصدر إعلامي لصحيفة كوش نيوز أن المنصة تم تصميمها وتنفيذها بأيد سودانيين، ولكن الكثير من رواد التواصل عبروا عن استيائهم بأن فكرة تصميم المنصة سرقة فكرية مكتملة الأركان بالإشارة الى المنصة التي جمعت ميركل وحمدوك في زيارته الأخيرة لدولة ألمانيا وأعادوا نشر الصورة التي جمعتهم والتشابه بين المنصتين وتمنى البعض أن تبتكر المكاتب الإعلامية أفكار حديثة تظهر الإبداع والتفرد بدلاً عن المحاكاة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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