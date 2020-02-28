محمد ميرغني: الساحة الفنية فقدت القدرة على قيادة المجتمع

قال الفنان محمد ميرغني إن الساحة الفنية فقدت القدرة على قيادة المجتمع وإحداث التوعية والتبصير بأهمية الالتزام بالإنسانية والتمسك بالقيم النبيلة ، وأشار خلال حديثه لصديق جمال مقدم الفترة الصباحية بقناة النيل الأزرق أمس الى ضرورة عودة الفن لدوره القيادي والريادي في تهذيب النفوس والسمو بها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ السودان ، وقال إن الفرق كبير وشاسع بين الفن زمان والآن بسبب اختلال كبير في الساحة الفنية لذلك فإن المسئولية تبدو كبيرة للجيل الحالي من الفنانين وعليهم أن يتركوا الغناء الخالي من المضامين وأن ينتجوا أغنيات ذات قيمة تضيف للساحة ولمسيرتهم ، وأضاف قائلا إنني ظللت انتقد المطربين الشباب باستمرار لأجل المصلحة العامة لأنهم خرجوا عن الطريق الذي اختطه الرعيل الأول من الفنانين ومضوا عليه لأكثر من 40 عاماً.

السوداني

شارك الموضوع :



