“إيقاد” ترفع الإقامة الجبرية عن مشار

رفعت “إيقاد” رسمياً الإقامة الجبرية عن زعيم المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان رياك مشار.

وقال المبعوث الخاص للمنظمة اسماعيل وايس في تصريحات صحفية عقب لقائه بمشار في مقر إقامته في جوبا إنه ابلغ مشار بأنه الآن حر للتنقل، ولم يعد قيد الإقامة الجبرية كالسابق، ويتمتع بكل حقوق الحرية الخاصة بمواطني جنوب السودان، وأضاف أن مشار لا يحتاج إلى إذن الآن للتنقل إلى أي مكان من منظمة “إيقاد”.

وكان مشار بحسب صحيفة السوداني، قد وضع قيد الإقامة الجبرية في عام 2016م في جنوب إفريقيا، ثم نقلت إقامته إلى الخرطوم التي ظل فيها حتى مغادرته لأداء القسم نائباً أولَ لرئيس الجمهورية السبت الماضي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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