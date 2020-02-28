“العليا” تلزم “التعليم العالي” بعدم تمييز شهادات تخرج طلاب الانتساب

حسمت المحكمة القومية العليا قضية خريجي وطلاب الانتساب بالجامعات السودانية، بالفصل النهائي في قضيتهم.

وألزمت المحكمة العليا وزارة التعليم والبحث العلمي بعدم تمييز شهادات الخريجين “نظامي، انتساب” بكتابة نوع الدراسة للطلاب المقبولين قبل العام 2016م.

ووجه قاضي المحكمة مولانا صلاح برير بحسب صحيفة السوداني، الوزارة بجبر الضرر للموظفين المفصولين والمهددين بالفصل وكافة الخريجين الذين لم يتم توظيفهم بسبب قرار التمييز.

ونص قرار المحكمة على إعطاء إذن لمقاضاة المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي لتعطيلها تنفيذ القرار في الفترة الماضية لمدة عامين.

وحددت المحكمة ثلاثة أشهر لإغلاق القضية إذا نُفذ القرار من قبل الوزارة.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



