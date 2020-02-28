كباشي إلى جوبا للانضمام لوفد المفاوضات

غادر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أوّل ركن شمس الدين كباشي إلى جوبا عاصمة جنوب السودان للانضمام إلى الوفد الحكومي لمفاوضات السلام.

وقطّعت المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلّح شوطًا بعيدًا في اتجاه تحقيق السلام.

وفي الأسبوع المنصرم، شهدت المفاوضات إحراز تقدمًا كبيرًا بعد توقيع عديد من الاتفاقيات مع مسارات التفاوض للفصائل المنضوية تحت تحالف الجبهة الثورية.

ومفاوضات جوبا تشمل خمسة مسارات تضم إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.

وكانت الحكومة السودانية وجبهة الثورية”مسار الوسط” قد وقّعت في ديسمبر الماضي، اتفاقًا نهائيًا للسلام، وفي يناير مع “مسار الشمال”، بعد تجاوز الملفات العالقة المتمثلة في قضايا الأراضي والتنمية، ومتضرري السدود وقضايا المهجرين.، قبل أنّ يتمّ التوقيع على اتفاقٍ مع”مسار الشرق” في فبراير الجاري.

باج نيوز

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