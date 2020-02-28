التعايشي ينفي تصريح نسب له بفشل المفاوضات

جوبا ٢٨-٢-٢٠٢٠م (موفد سونا) أصدر الاستاذ محمد الحسن التعايشي عضو المجلس السيادي الإنتقالي الناطق الرسمي بأسم الوفد الحكومي المفاوض تعميما صحفيا حول معلومات غير دقيقة تناولتها بعض الوسائط الاعلامية حول تعين الولاة المدنيين تحصلت (سونا) على نسحة منه نافيا تصريحه بفشل مفاوضات السلام بجوبا .

وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم

تعميم صحفي

تداولت بعض الوسائط الإعلامية معلومات غير دقيقة؛ تفيد أن أمر تعيين الولاة أهم من عملية السلام الجارية وأن مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية قد فشلت؛ لم يصدر أي تصريح اوحديث بهذا المعنى؛ السلام أمر حتمي وضروي وقطعنا فيه حتى الآن ما يقارب الثمانين في المئة؛ أي خطوة تخطوها الحكومة وشركائها تصب في إتجاه الحفاظ على ما تم إنجازه وإكمال ما تبقى.

تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والجبهة الثورية لمناقشة أمر الولاة؛ إنقضت المدة الزمنية الممنوحة للجنة والمنصوص عليها في الإتفاق دون أن تصل إلى إتفاق يحسم أمر الولاة حيث ما زالت الجبهة الثورية متمسكة برأيها وهو رأي محل تقدير؛ وتحدثت الحكومة الإنتقالية عن الحوجة الملحة لملء الفراغ الإداري في الولايات بحكام مدنيين يقومون بواجباتهم تجاه متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

الحكومة لا تتحدث عن تعيين ولاة الحديث يجري حول تكليف ولاة لحين توقيع إتفاق سلام نهائي؛ الحجة التي تبني عليها الحكومة رؤيتها أن أمر تكليف ولاة مدنيين لا يتعارض مع السير في المفاوضات إلى النهايات المنطقية وفي نفس الوقت يخدم إستقرار الفترة الإنتقالية؛ وهذا لا يفرض واقع سياسي لا يمكن تغييره لأن الحكومة قد وصلت إلى إتفاق مع قوى الكفاح المسلح بأن إتفاق السلام الذي نعمل ونأمل في الوصول إليه سيسود على الواقع السياسي القائم؛ وانه لا يوجد ما هو أهم في الوقت الراهن من إكمال ملف السلام العادل الشامل.

محمد حسن عثمان التعايشي

الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض

جوبا ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

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