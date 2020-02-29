إيقاف لاعب سابق لريال مدريد 8 مباريات بسبب تعليقات عنصرية

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اللاعب الإسباني كيكو كاسيا الحارس السابق لريال مدريد والحالي لفريق ليذر يونايتد 8 مباريات مع تغريمه 60 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب تعليقات عنصرية ضد جوناتان ليكو مهاجم تشارلتون أتلتيك خلال لقاء الفريقين في دوري الدرجة الأولى والتي جرت يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2019.

واتهم مهاجم تشارلتون أتلتيك الحارس الدولي الإسباني السابق بأنه تلفظ بتعليقات عنصرية ضده، وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لفتح تحقيق في الموضوع، ورغم نفي كيكو كاسيا للتهمة إلا أنه تلقى إدانة قوية وتوقيفا طويلا يضر بمصالح فريقه الساعي للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر ليذر يونايتد بيانا حول إدانة حارسه الإسباني جاء فيه: ”تم إيقاف كيكو كاسيا 8 لقاءات بعد قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نريد أن نؤكد أننا لا نتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز داخل نادينا لكرة القدم، ونحن رواد في مكافحة التمييز في مجتمعنا ككل“.

وأضاف البيان: ”ومع ذلك يجب أن ندرك أن كيكو نفى كل الاتهامات، وأن يكون قام بتعليقات عنصرية، واعتمدت لجنة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في قرارها على الاحتمالات بدل إثبات أن يكون مذنبا بما لا يدع مجالا للشك“.

وكان حكم اللقاء قد سمع ما قاله كيكو كاسيا لجوناتان ليكو البالغ من العمر 20 عاما، وأخبر الاتحاد الإنجليزي الذي فتح تحقيقا في الموضوع واستعان بقراءة الشفاء ومترجمين إسبان لإصدار حكم.

وانتقل كيكو كاسيا لفريق ليدر قادما من ريال مدريد في كانون الثاني/ يناير 2019 وسيشكل غيابه عن 8 مباريات ضربة قوية لفريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الساعي للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليذر يونايتد المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى خلف ويست بروميتش ألبيون، وهو مركز يؤهله للصعود مباشرة ويتقدم عن صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط.

وجاء التوقيف في فترة حاسمة حيث تبقى 11 لقاء لنهاية الدوري، وسيغيب كيكو كاسيا عن 8 لقاءات، ويعود في اللقاءات الثلاثة الأخيرة.

إرم نيوز

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