الثروة الحيوانية:استئناف صادرالماشية للسعودية نهاية مارس المقبل

أكملت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الترتيبات والإشتراطات لتحجير وتطعيم الماشية لصادر المملكة العربية السعودية بولايات السودان كافة.

أوضح ذلك /لسونا/ دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا انه سيتم صباح غدٍ الأحد تدشين تطعيم الماشية في محجر أمدرمان، مشيرا الى استئناف صادر الماشية للسعودية في نهاية مارس المقبل بعد توقف دام خمسة أشهر.

مما يذكر أن صادر الماشية كان قد توقف بسبب ظهور بؤر صغيرة بحمي الوادي المتصدع في بعض المناطق تمت السيطرة عليها وتم تصدير 10 آلاف من الماشية لسلطنة عمان الأسبوع الماضي.

سونا

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