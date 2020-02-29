الثروة الحيوانية:استئناف صادرالماشية للسعودية نهاية مارس المقبل

أكملت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الترتيبات والإشتراطات لتحجير وتطعيم الماشية لصادر المملكة العربية السعودية بولايات السودان كافة.
أوضح ذلك /لسونا/ دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا انه سيتم صباح غدٍ الأحد تدشين تطعيم الماشية في محجر أمدرمان، مشيرا الى استئناف صادر الماشية للسعودية في نهاية مارس المقبل بعد توقف دام خمسة أشهر.
مما يذكر أن صادر الماشية كان قد توقف بسبب ظهور بؤر صغيرة بحمي الوادي المتصدع في بعض المناطق تمت السيطرة عليها وتم تصدير 10 آلاف من الماشية لسلطنة عمان الأسبوع الماضي.
سونا
1 تعليق
السعوديين عاملين ليها توقيت مع رمضان وعيد الضحيه … اقفلو البلف يومين
اذا خروفكم ب200 ريال وطاعم حايمشو يفتشوهو فى استراليا ولا حايجيبوهو من الصومال مريح ومصوفن ؟
اناااااس ماتوعو للعندكم … اذا ماعملتو قيمة للعندكم مافى زول بيقيمو ليكم
اسعار الاكل ارتفعت فى كل الكره الارضيه … خاصة الاورجانك ( الطبيعيه ) لاكيماويات ولا غيرها
وانتو لسه تبيعو بى ابو بلاش …