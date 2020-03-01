تبايُن كبير في أسعار الخضر من المزارعين والتجار

كشفت جولة لمصادر، بالسوق المركزي ــ شمبات أمس، عن تباين كبير وفروقات في أسعار الخضروات من المزارعين وأصحاب الإنتاج الحقيقي وأسعار التجار.

وبلغ سعر صفيحة الطماطم من المزارع (120- 130) جنيهاً، ويُباع الكيلو ما بين (30- 40) جنيهاً للمواطن، وجوال الكوسا زنة (30) كيلو من المزارع بـ(170) جنيهاً ويبيع التاجر للمواطن بـ(320) جنيهاً، وجوال البطاطس (1700) جنيه، ويباع الكيلو للمواطن بـ(50) جنيهاً، وجوال البامية زنة (10) كيلو من المزارع بواقع (1500) جنيه، ويباع الكيلو للمواطن بواقع (100) جنيه.

وشكا المنتج عبد الرحمن صلاح الدين بشير بحسب صحيفة الصيحة، من جشع واضح للتجار بالأسواق المركزية على حساب أصحاب الإنتاج الحقيقيين، وجني أرباح أكثر من المزارع نفسه، ونوّه لتجربته البيع لغير التجار المعنيين باستلام الخضر بالأسواق، لكنه وجد صعوبة كبيرة مما أجبره على الوقوف خارج السوق.

وألمح إلى اتفاق خفي بين التجار ومن يقفون على البوابات لتوزيع الإنتاج على أشخاص محددين، وأكد أن الخضروات تأتي من المزارع باسعار رخيصة، ودعا لمنح أصحاب المزارع مواقع داخل الأسواق للبيع المباشر للمستهلكين بدلاً من البيع للتجار مما يؤثر على الأسعار ويخفف العبء على المواطن. وأقر بممارسة السماسرة ضغوطاً على المنتجين مما يجبرهم على البيع بأقل الأسعار.

وتخوّف تجار بالسوق من انتشار الظواهر السالبة وجرائم القتل والسرقات والنيقرز، وطالبوا بتكثيف الوجود الشرطي لتأمين السوق.

الخرطوم (كوش نيوز)

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