السودان.. إقالة عشرات الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بالبشير

أعلنت لجنة قانونية في السودان، السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين، بسبب صلاتهم بإدارة الرئيس السابق عمر البشير.

وتم تشكيل “لجنة إزالة التمكين” بموجب قانون تم سنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتفكيك نظام البشير الذي تمت الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان من العام الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.

وقال محمد الفكي سليمان، نائب رئيس “لجنة إزالة التمكين” في مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم السبت: “تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية، وهؤلاء كان قد تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي”.

وأوضح أن الغرض من هذا القرار هو “القضاء على تمكين النظام” السابق الذي “تعامل مع الوظائف في وزارة الخارجية باعتبارها غنيمة”.

وأكد أن “هذا القرار سيفتح المجال لتوظيف ما بين 150 إلى 200 من أبناء الشعب السوداني للتنافس بصورة شريفة على الوظائف في وزارة الخارجية”.

ومن جهته، قال طه عثمان عضو اللجنة إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار “حزب المؤتمر الوطني”، المنحل حالياً، الباقين.

وحلت “لجنة إزالة التمكين” هذا الشهر مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكاً آخر مملوكة للدولة، وأقالت أيضا مديري ثمانية من البنوك.

وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.

وبدأت في السودان منذ 21أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.

وجاءت المرحلة الانتقالية بعدما عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

العربية نت

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