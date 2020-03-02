دقلو يتسلم وثيقة قبيلة الزغاوة للتعايش السلمي

سلم وفد من قيادات قبائل الزغاوة بالسودان ، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وثيقة للتعايش السلمي وتعزيز الاستقرار والسلام بدارفور.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الاول بوفد قيادات قبائل الزغاوة بالودان بمقر اقامته مساء الأحد.

وأوضح الملك شريف آدم الطاهر ملك دار سويني الأمين العام للإدارة الأهلية للقبيلة بشمال دارفور في تصريح صحفي أن الوفد سلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وثيقة للتعايش السلمي وتعزيز الاستقرار والسلام بدارفور.

وأبان الملك شريف أن الاجتماع خلص الي نتائج مهمة ومحددة تسهم في الإسراع بتحقيق السلام بالبلاد.

الخرطوم 1-3-2020م (سونا)

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